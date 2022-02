3

Comme le nombre de titres de MVP glanés par Tom Brady. Le quarterback n’est pas le recordman en la matière puisque c’est l’un de ses contemporains, Peyton Manning (Indianapolis Colts/Denver Broncos), qui en a amassé le plus : 5, entre 2003 et 2013. Comme le fils d’Archie et frère d’Eli, le règne de Brady s'étend sur une décennie puisqu’il a remporté son premier et dernier titre de MVP dans un intervalle de dix ans. Entre 2007 et 2017, avec un autre sacre en 2010.

C’est probablement la marque qui définit le mieux Tom Brady et le différencie de Peyton Manning. Si l’ancien quarterback des Colts a dominé la saison régulière et décroché cinq titres de MVP, Brady, lui, a décroché le Graal à sept reprises (contre 2 pour Manning). New England, Belichick puis Tampa : Brady, c’était la gagne à tout prix. Remporter sept fois le Super Bowl, c’est un record pour un footballeur US. C’est insensé au vu de ce que sont les playoffs NFL où vous êtes sur la corde raide à chaque rencontre et où aucun joker n’est accordé. 2001, 2003, 2004, 2014, 2016, 2018, 2020 : sept succès, cinq titres de MVP du Super Bowl (record, là aussi). S’il était une franchise, Brady serait la plus couronnée de l'histoire.

Comme le nombre de saisons passées dans la Ligue. Ce n’est pas un record en NFL, mais c’est immense. Vingt années passées à Foxborough avec les Patriots, deux ans en Floride avec les Buccaneers et un point commun à toutes ces saisons : Brady et ses équipes n’ont jamais terminé avec un bilan négatif. Jamais le quarterback n’a gagné moins de 9 matches en saison régulière. A l'heure de tirer un trait sur la carrière du géant, celui-ci aura débuté 316 matches en saison régulière, 47 en playoffs. Deux autres marques de référence détenues par le Californien.

3-28. C’était le score du Super Bowl LI durant le troisième quart-temps. Les Falcons avaient une main et quatre doigts sur le trophée Vince-Lombardi. Mais ça, c’était avant que Tom Brady ne monte en température. Moins 25, le plus grand débours remonté lors d’un Super Bowl. A Houston, le numéro 12 des Patriots a tout renversé et New England s’est imposé en prolongation (34-28). 43 passes réussies, 62 tentées, 466 yards gagnés à la passe, le come-back du siècle, 4 titres de MVP et un 5e sacre collectif : ce dimanche-là, Brady a cassé la baraque. Un autre jour du Seigneur.

C’est le rang auquel il a été choisi lors de la draft 2000. Le quarterback des Wolverines du Michigan n’est personne quand il débarque dans la grande ligue. Choisi au sixième tour, il est destiné à évoluer dans l’ombre de Drew Bledsoe, dont la blessure va changer le destin de l’un, de l’autre et de la NFL. Six quarterbacks avaient été choisis avant lui. Le plus beau hold up de l’histoire.

Le nombre de passes de touchdowns effectuées par Tom Brady. Record. Tout comme les 84 250 yards à la passe. Au-delà des chiffres, c’est l’écart avec ses poursuivants qu'il est bon de contempler. 624 passes, c’est 53 de plus que son dauphin Drew Brees. 84 250 yards, c’est 4 000 et des poussières de plus que Brees, toujours. Brees, parti à la retraite un an avant Brady, et qui a vu aussi son record de passes réussies battu par le quarterback de Tampa en décembre dernier (7 263 contre 7 142). Derrière le duo ? Brett Favre, 6300.

