10e j. - Guardiola : Mahrez en bonne forme, Jesus et Sterling doivent marquer plus

Manchester City a gagné 5-0 contre Burnley grâce notamment à un triplé de Riyad Mahrez. Pep Guardiola trouve son triple buteur bien en forme et espère que ces 2 compères d'attaque sont Jesus et Sterling vont se mettre à marquer plus aussi.

00:00:39, 2 vues, il y a 24 minutes