11e j. - Pirlo : "Nous avons joué comme une équipe"

La Juventus s’est imposée dimanche sur la pelouse du Genoa grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo et un but de Paulo Dybala, le premier cette saison en Serie A (1-3). Andrea Pirlo souligne les progrès de son équipe et la délivrance psychologique de son joueur argentin.

