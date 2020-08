Plus de 10 milions d'euros par an en moyenne : Le Barça est le club qui paie le mieux ses joueurs

D'après des données rassemblées par SafeBettingSites.com, le salaire moyen des joueurs du FC Barcelone s'élève à 12,28 millions de dollars (soit 10,43 millions d'euros), plus que tout autre club de football dans le monde. L'institution catalane devance son rival le Real Madrid, le PSG est 5e.

Il fait bon vivre en Catalogne. Du moins si l'on est un joueur de l'équipe première du FC Barcelone. Car le club catalan prend soin de ses joueurs qui affichent le salaire moyen annuel le plus élevé d'Europe. C'est ce qui ressort des données collectées et dévoilées par SafeBettingSites.com. En moyenne, un membre de l'équipe première touche ainsi 12,28 millions de dollars par an (environ 10,43 millions d'euros), soit 1,13 million de dollars de plus que son homologue du Real Madrid (11,15 millions de dollars par an, près de 9,47 millions d'euros).

Le club merengue est le deuxième de ce classement des institutions les plus généreuses avec leurs joueurs. A noter toutefois que le salaire d'une star comme Lionel Messi (environ 30 millions d'euros) gonfle évidemment cette moyenne. Sur la troisième marche du podium, on retrouve la Juventus de Turin avec 10,11 millions de dollars distribués en moyenne à ses joueurs par an (soit 8,59 millions d'euros).

Souvent associés à leurs ressources financières inépuisables dans les esprits, Manchester City et le PSG n'occupent dans cette hiérarchie que les 4e et 5e positions. Quatre clubs anglais figurent dans le top 10.

Le top 10 des salaires moyens annuels par club en Europe

Rang Club Salaire moyen annuel (en millions de dollars) 1. FC Barcelone 12,28 2. Real Madrid 11,15 3. Juventus Turin 10,11 4. Manchester City 9,15 5. PSG 8,93 6. Bayern Munich 8,12 7. Manchester United 8,02 8. Liverpool 7,25 9. Atlético de Madrid 7,04 10. Arsenal 6,27

