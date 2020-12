Football

12e j. - Solskjær et Guardiola, prêts pour l'affrontement

Le derby de Manchester se disputera ce samedi à Old Trafford, pour le compte de la 12e journée de Premier League. Une confrontation qu'attendent impatiemment les entraîneurs de United et City, Ole Gunnar Solskjær et Pep Guardiola.

