13e j. - Pioli : "Nous faisons vite les choses cette saison"

Leader du championnat, l'AC Milan s'est imposé sur la pelouse de Sassuolo (1-2) ce dimanche pour le compte de la 13e journée de Serie A. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur du club milanais Stefano Pioli est revenu sur l'ouverture du score des Rossoneri par l'intermédiaire de Rafael Leao après seulement six secondes de jeu, soit le but le plus rapide de l'histoire de la Serie A.

00:00:32, 20 vues, il y a une heure