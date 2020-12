Football

13e j. - Pirlo : "Dybala est fondamental pour la Juve"

Alors que les rumeurs d’un transfert de Paulo Dybala se font de plus en plus présentes, Andrea Pirlo, l’entraîneur de la Juve, a rappelé son estime pour le joueur argentin, blessé et absent samedi soir lors de la victoire sur la pelouse de Parme (0-4).

00:00:26, 0 vue, il y a 25 minutes