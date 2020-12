Football

16e j. - Botman : "Paris est l'équipe avec la plus grande qualité en France"

Lille et le Paris Saint-Germain se sont séparé sur un score nul et vierge (0-0) ce dimanche dans le choc de clôture de la 16e journée de Ligue 1. En conférence de presse d'après-match, le défenseur central néerlandais du LOSC Sven Botman a assuré que le PSG était "l'équipe avec le plus de qualité dans le championnat".

