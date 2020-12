Football

17e j. - Diony : "Rééditer la performance de ce soir"

Lois Diony a été l'un des acteurs de la victoire d'Angers face à l'OM (2-1) lors de cette 17e journée de Ligue 1. L'auteur d'un but et d'une passe sur ce match aimerait que son équipe arrive à rééditer ce genre de performance plus souvent.

00:00:31, 0 vue, il y a une heure