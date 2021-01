Football

21e j. - Covid, supporters, match aller... L'essentiel de la conf' du derby ASSE/OL

Dimanche, l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais se retrouvent pour le derby du Rhone. Un match particulier qui l'est encore plus en raison des nombreux cas de Covid-19 qui ont touché le club du Forez ces derniers jours. Voici les meilleurs passages des conférences de presse de Rudi Garcia, Claude Puel et Mahdi Camara.

00:03:35, 1 vue, il y a 26 minutes