Football

22e j. - Tuchel : "Nous devons nous créer plus d'occasions franches"

Après la victoire de Chelsea face à Tottenham (1-0) ce jeudi, Thomas Tuchel estime que les Blues devraient se créer plus d’occasions franches. “C'est la chose la plus difficile, ou une des choses les plus difficiles dans le football, de marquer et de garder son sang-froid” concède le tacticien allemand.

00:00:54, 17 vues, il y a une heure