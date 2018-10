24-1, 31-0 et 40-0 : trop fortes, les U15 féminines de Nantes joueront contre les garçons

Quatre-vingt quinze buts inscrits en trois matches ! Bien trop fortes pour leur championnat départemental, les moins de 15 ans féminines du FC Nantes vont jouer des rencontres amicales contre leurs homologues masculins, a-t-on appris vendredi auprès du District de Loire Atlantique. 24-1, 31-0 et 40-0, c'est peu dire que les U15 féminines du FC Nantes se baladaient dans le groupe A de leur championnat départemental. En plein développement depuis quelques années, le football féminin réserve encore parfois des scores fleuves en raison de la grande hétérogénéité des niveaux, comme le montre également le 11-0 infligé par Montpellier à Metz le week-end dernier, en D1 féminine.

Mais pour le petit championnat de Loire Atlantique des U15 féminines, cette situation "n'apportait rien à personne", a expliqué à l'AFP Alain Martin, le président du District, confirmant les informations du site footamateur.fr. "Depuis un an et demi, les scores étaient démotivants pour nos adversaires composés de filles engagées dans une pratique davantage de loisir, ce qui est un autre public que le nôtre, engagé dans une pratique compétitive", a souligné Tanguy Fétiveau, l'entraîneur des jeunes Canaris.

Rapidement, le club et le District ont donc cherché une solution qui préserve les intérêts de tout le monde. La solution la plus simple sur le papier aurait été d'intégrer les U15 féminines du FC Nantes dans le championnat masculin, comme c'était le cas il y a trois ans, lorsqu'il n'y avait pas de championnat féminin dans cette catégorie d'âge.

Nantes "pénalisé"

Mais "le règlement de la Fédération Français de Football impose (depuis lors) que les clubs engagent les sections de jeunes féminines dans le championnat de leur district, quand il y en a un", a expliqué M. Fétiveau. Avec 19 équipes féminines de moins de 15 ans, fruit du travail des instances locales pour favoriser l'essor du football féminin dans une région très sportive, Nantes se retrouve en quelque sorte "pénalisé" par cette disposition. D'autres clubs, comme Lyon et Montpellier, ou plus près d'eux, La Roche-sur-Yon en Vendée et Angers en Maine-et-Loire, disputent des championnats mixtes jusqu'en catégorie U15, car il n'y a pas, dans leur district, de championnat dédié aux féminines.

En attendant une solution plus durable, comme un championnat dépassant les limites départementales pour intégrer La Roche, Angers et d'autres bons clubs de la région, par exemple, le District et le club se sont mis d'accord pour que les U15 féminines de Nantes disputent des rencontres amicales contre des équipes masculines de leur âge. Un calendrier sera mis en place pour affronter les clubs exempts des poules où le nombre de participants est impair, a indiqué M. Martin.