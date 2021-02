Football

24e j. - Pour Guardiola, Liverpool peut toujours croire au titre

Manchester City continue son chemin en Premier League en s'imposant facilement 3-0 contre Tottenham. La troupe de Guardiola profite de la défaite de Liverpool pour prendre 13 points d'avance sur les Reds, 4ème et un match en plus. Mais pour le Catalan, cela ne veut pas dire que la troupe de Klopp est éliminé de la course au titre.

