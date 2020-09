Football

2e j. - Solskjaer : "Ce groupe peut aller aussi loin qu'il le veut"

Ole Gunnar Solskjaer a confiance en son groupe pour cette nouvelle saison, et croit qu'avec un an d'expérience en plus, il peut aller aussi loin qu'il le veut. Manchester United joue contre Crystal Palace lors de la 2e journée de Premier League.

