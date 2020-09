Football

4e j. - Garcia : "On a pourtant eu deux penalties..."

Présent en conférence de presse d'après-match suite au match nul et vierge entre l'Olympique Lyonnais et le Nîmes Olympique (0-0), l'entraîneur de l'OL Rudi Garcia a préféré se montrer ironique au moment d'évoquer l'arbitrage et deux situations litigieuses qui auraient pu offrir un penalty à son équipe...

00:00:44, 2 vues, il y a 16 minutes