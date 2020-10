Football

4e j. - Guardiola : "Bielsa est la personne que j'admire le plus dans le monde du football"

La 4e journée de Premier League va mettre aux prises Leeds et Manchester City samedi et un duel à distance entre Marcelo Bielsa et Pep Guardiola. L'entraîneur des Citizens n'a jamais caché son admiration pour le technicien argentin, comme il l'a répété en conférence de presse d'avant match.

