Comme les instances mondiales ne contiennent aucun décompte officiel de tous les buts marqués depuis le début du XXe siècle, il est impossible de savoir si Cristiano Ronaldo est réellement le meilleur buteur de l'histoire du football. Car avec toutes les données actuelles, l'international portugais de 35 ans devance d'une longueur Josef Bican, l'ex-légende du Slavia Prague, entre 1937 et 1948. Pelé, Romario et Lionel Messi suivent respectivement à trois (757 buts), dix-sept (743) et quarante et une longueurs (719).