Football

7e j. - Favre et Zorc veulent enfin battre le Bayern

Le « Der Klassiker » entre le Bayern Munich et Dortmund a lieu ce week-end en Bundesliga. Du côté du Borussia, Lucien Favre et Michael Zorc sont optimistes et estiment que Dortmund s'était bien comporté lors des dernières confrontations.

