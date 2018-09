96 équipes, saison 2021-2022 : la création d'une troisième Coupe d'Europe se confirme

La Ligue des champions et la Ligue Europa ne seront peut-être bientôt plus seules. Dans l'air depuis quelques jours, le projet d'une troisième Coupe d'Europe, réservée aux plus petits clubs, se confirme en effet (très) sérieusement. Ce mardi, c'est l'ECA, l'association des clubs européens, qui a donné son feu vert. "Dans l’attente de l’approbation du comité exécutif de l’UEFA, le feu vert a été donné pour introduire une troisième compétition, portant le nombre de clubs qualifiés en Coupe d’Europe à 96, pour la saison 2021-22", a ainsi expliqué Andrea Agnelli, le président de la Juve et de cette association, lors d'une assemblée générale.

" Le modèle actuel a besoin d’être modernisé "

"Une évaluation détaillée du calendrier international actuel est nécessaire avant de présenter un nouveau modèle après 2024. Le modèle actuel a besoin d’être modernisé", poursuit-il. Validé par l'ECA, ce projet passe désormais dans les mains du comité exécutif de l'UEFA, qui doit se réunir dans les prochaines semaines. Andrea Agnelli est membre de ce dernier, en plus de la vice-présidence de la commission des compétitions de clubs de l'UEFA.

Selon L'Equipe, La Ligue des champions, la Ligue Europa et cette nouvelle compétition réuniraient au total 32 équipes chacune. Moins de vingt ans après la disparition de la Coupe des Coupes (1999), le paysage du football va-t-il à nouveau être bouleversé ?