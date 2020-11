Football

9e j. - Guardiola déplore le manque de réalisme de son équipe

Manchester City s'est incliné 2-0 contre Tottenham après avoir pourtant fait 22 tirs dans la rencontre. Son entraîneur Pep Guardiola évoque une efficacité perdue, et veut absolument renouer avec la victoire le plus rapidement possible.

