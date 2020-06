LIGA - Luka Romero, un meneur de jeu âgé de 15 ans et 7 mois, est entré en cours de match avec Majorque face au Real Madrid mercredi soir. Celui qu’on surnomme le "Messi Mexicain" devient ainsi le plus jeune joueur de l’histoire de la Liga.

Luka Romero vit un conte de fée. A seulement 15 ans et sept mois, cet adolescent vient de fouler pour la première fois une pelouse de Liga mercredi soir. L’entraîneur de Majorque Vicente Moreno a fait sensation en convoquant cette jeune pépite avec l’équipe professionnelle pour le déplacement sur la pelouse du Real Madrid puis en le faisant entrer à la 84e minute à la place d'Iddrisu Baba. Avec son numéro 41 dans le dos, il devient le plus jeune joueur de l’histoire à disputer une rencontre du championnat espagnol. Un avenir radieux l’attend.

A 15 ans et 230 jours, Romero pulvérise ainsi le précédent record que détenait Francisco Bao Rodriguez "Sanson" depuis plus de 80 ans, lui qui avait fait ses premiers pas en Liga avec le Celta Vigo le 31 décembre 1939 à 15 ans et 255 jours lors d'une victoire chez le Séville FC (4-1).

C'est le prototype du numéro 10 argentin

"Il est gaucher, rapide, malin, espiègle, compétitif... C'est le prototype du numéro 10 argentin. On le voit arriver depuis qu'il a douze ans, mais on n'a pas voulu le faire monter trop vite, parce qu'il faut prendre soin de lui, a déclaré l'entraîneur-assistant de Majorque, Dani Pendin, dans un entretien à AS, la semaine dernière. On le voyait jouer, il faisait des choses incroyables dans sa catégorie d'âge, mais physiquement il n'avait pas tout à fait fini sa croissance et cela pouvait lui apporter des problèmes s'il venait à rencontrer des joueurs de première divisiontrop tôt. Aujourd'hui, quand on voit ses pieds, son corps, on voit qu'il commence à être formé. Et le fait que son père ait été footballeur l'aide aussi beaucoup."

Ce très jeune joueur dispose de trois nationalités : espagnole, argentine et mexicaine. Son poste de meneur de jeu, sa longue chevelure brune et son pied gauche lui valent un surnom plutôt flatteur : "Le Messi mexicain". Depuis le début du mois de juin, Luka Romero s’entraîne avec l’équipe professionnelle de Majorque. Les premiers pas de ce phénomène étaient très attendus chez nos voisins espagnols. C’est désormais chose faite.

