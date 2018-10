A 37 ans, Nicolas Burdisso met un terme à sa carrière

"Après 19 ans le temps est venu de mettre un terme à mon aventure de footballeur professionnel", écrit le défenseur dont la dernière équipe aura été le Torino en Italie. "Le football m'a permis d'être heureux et de grandir en tant que personne (...). J'ai réalisé tous mes rêves d'enfant", a-t-il ajouté.

Sous le maillot de l'Argentine, Burdisso a été champion du monde des moins de 20 ans, champion olympique à Athènes en 2004 et a disputé deux Coupes du monde, en Allemagne en 2006 et en Afrique du Sud en 2010.

Nicolas Burdisso a débuté en professionnel à Boca Juniors en 1999. Il y a remporté sept titres, dont trois Coupes Libertadores (2000, 2001, 2003) et deux Coupes intercontinentales (2000, 2003). Il est ensuite parti en Europe, à l'Inter Milan (2004-2009, champion d'Italie en 2006, 2007, 2008 et 2009), puis à l'AS Rome (2009-2013), avant de rejoindre le Genoa (2014-2017) et de finir au Torino.