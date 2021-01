"Personnellement, ce n'était pas une saison satisfaisante, mais mon ambition et mon enthousiasme pour le football augmentent", a-t-il ajouté. "Je vais travailler dur chaque jour, en ayant pour objectif de contribuer à la victoire de l'équipe cette saison en jouant le plus grand nombre de matches possible", a assuré le natif de Shizuoka. Miura a participé à quatre rencontres pour son club l'année dernière, devenant ainsi le plus vieux joueur de première division japonaise (J-League) de l'histoire, à 53 ans et neuf mois.