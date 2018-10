Adidas Copa Mundial, Nike Vapor, Umbro Speciali... Elisez la chaussure de foot ultime

L’heure est venue de mettre un terme au débat. Et de répondre à la question que bon nombre d’amoureux de ballon rond se pose : quelle est la chaussure de foot ultime ? Pour ce faire, la rédaction d’Eurosport.fr a sélectionné seize modèles, beaucoup d’hier et un peu d’aujourd’hui, des Puma King sorties en 1968 aux Adidas de Paul Pogba débarquées dans les rayons quelque cinquante ans plus tard.

Il vous revient de les départager. Comment ? En votant pour votre modèle préféré dans une série de duels qui déterminera les vainqueurs des huitièmes de finale. Suivront le deuxième round des huitièmes, les quarts, les demies et une grande finale dans un système de playoffs au terme desquels nous connaîtrons, grâce à vous, l’identité de la chaussure de foot ultime. C’est parti !

Huitièmes de finale (1re partie)

Adidas Copa Mundial vs Valsport Simone

Adidas Copa Mundial

Les fameuses Adidas Copa Mundial.Eurosport



Année de sortie : 1979

Pourquoi elle : parce que rien ne bat un classique et dans la catégorie incontournables, la Copa Mundial est un monument. Son style épuré et le confort procuré par le cuir de kangourou lui ont permis de traverser les époques, jusqu’à devenir le modèle le plus vendu de tous les temps. Tout sauf un hasard.

Ils ont brillé avec : Franz Beckenbauer, Franco Baresi, Zinedine Zidane dans ses jeunes années ou, plus récemment, Jérémy Toulalan.

Valsport Simone

Les Valsport Simone.Eurosport



Année de sortie : 1995

Pourquoi elle : parce que c'est ce modèle qui a popularisé les chaussures blanches après des décennies à voir la vie footballistique en monochrome. Chaussé de ce modèle d'une méconnue marque italienne en finale de la Ligue des champions 1995 (AC Milan-Ajax Amsterdam), Marco Simone fait sensation. Et ouvre la voie aux modèles immaculés, incontournables durant de longues années.

Il l'a faite briller : Marco Simone.

Marco Simone et ses Valsport en finale de la Ligue des champions 1995.Getty Images

Nike Mercurial Vapor III vs Mizuno Wave Cup Rivaldo

Nike Mercurial Vapor III

Les Nike Mercurial Vapor III.Eurosport



Année de sortie : 2006

Pourquoi elle : parce que la marque au swoosh a mis les ingrédients pour marquer les esprits. Avec une nouvelle matière synthétique synonyme de légèreté (et donc de vitesse accrue sur le papier), un chausson qui épouse la forme du pied pour le confort, un design réussi porté par des coloris toujours plus flashy et des ambassadeurs de choix, Nike a visé juste et définitivement assis la réputation de sa Vapor, best-seller incontournable qui n'a jamais perdu de sa popularité au fil de ses itérations et évolutions.

Ils l'ont faite briller : Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic...

Mizuno Wave Cup Rivaldo

Les Mizuno Wave Cup Rivaldo.Eurosport



Année de sortie : 2002

Pourquoi elle : un look d’enfer – le combo pompe blanche et touches de couleurs brésiliennes est beau, tout simplement -, un savant mélange de confort (merci la souplesse du cuir de kangourou) et de légèreté et l’originalité d’un modèle et d’une marque japonaise qui donnait à ses heureux propriétaires une certaine classe.

Il l’a faite briller : Rivaldo, artiste brésilien et Ballon d’or 1999.

Nike Mercurial R9 vs Umbro Speciali

Nike Mercurial R9

Les Nike Mercurial R9.Eurosport



Année de sortie : 1998

Pourquoi elle : parce que c'était la chaussure signature du Phénomène, de Ronaldo, le seul, le vrai, l'unique et parce qu'elle était très belle. Le combo argent-bleu-jaune, les lignes résolument futuristes pour l'époque, l'inscription « R9 » sur la languette ? Un cocktail ravageur qui a marqué une génération.

Il l'a faite briller : Ronaldo.

Ronaldo et sa médaille de vice-champion du monde et ses Nike Mercurial R9 autour du cou, un soir de juillet 1998.Getty Images

Umbro Speciali

Les Umbro Speciali.Eurosport



Année de sortie : 1992

Pourquoi elle : son style sobre et épuré, sa légèreté pour l’époque et son cuir premium venu d’Italie en ont fait un incontournable des années 1990. C’est avec ces souliers que Roberto Carlos a marqué son fameux coup franc contre les Bleus au Tournoi de France en 1997 ou que Michael Owen a marqué son but mémorable contre l’Argentine lors du Mondial 1998.

Ils l’ont faite briller : Alan Shearer, Michael Owen, Carlos Valderrama, Roberto Carlos.

Nike Air Legend R10 vs Adidas Ace16+ PureControl Pogba

Nike Air Legend R10

Les Nike Air Legend R10.Eurosport



Année de sortie : 2005

Pourquoi elle : parce que c'était la baguette magique du plus excitant des illusionnistes. Le premier modèle signature de Ronaldinho s'est installé dans l'esprit collectif des amoureux de ballon rond avant tout grâce au génie de son propriétaire (son doublé à Bernabeu ? C'était avec ces chaussures), mais aussi grâce à son look épuré, la noblesse du matériau (vive le cuir), un coloris parfait (ces touches dorées...) et une publicité culte, celle où l'on voyait le Ballon d'or 2005 jouer au ping-pong avec la barre transversale (première vidéo à dépasser le million de vues sur YouTube, comme un symbole).

Il l'a faite briller : Ronaldinho.

Adidas Ace16+ PureControl Pogba

Les Adidas Ace16+ PureControl Pogba.Eurosport

Année de sortie : 2016

Pourquoi elle : la première chaussure signature de Paul Pogba chez Adidas était une beauté avec ce combo noir et gris qui lui donne des allures de peau de crocodile, sans parler de la semelle dorée du plus bel effet. C’était aussi le premier modèle sans lacets de la marque aux trois bandes, ce qui offrait une très large surface de frappe à celui qui portait encore le maillot de la Juve. Et puis comment ne pas apprécier des chaussures au talon desquelles on pouvait lire "Pogboom" et "Pogbance" ?!

Il l'a faite briller : Paul Pogba.



Paul Pogba s'était illustré au printemps 2016 avec la Juventus et ses Adidas Ace16+ PureControl.Getty Images





Rendez-vous mardi pour la deuxième partie des huitièmes de finale !