satisfait" que son "statut de victime soit reconnu par la justice", a taclé le président de la FFF dans un entretien accordé mercredi soir à Le tribunal correctionnel de Versailles a tranché ce mercredi matin. Karim Benzema a été condamné à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende dans le cadre de l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Alors que le Madrilène fera appel et qu' il reste "sélectionnable" en Bleu selon Noël Le Graët , l'ancien Marseillais, "" que son "", a taclé le président de la FFF dans un entretien accordé mercredi soir à RMC Sport , lors de l'émission "Rothen s'enflamme".

"J'ai été très étonné, même si rien ne me surprend dans ce milieu, du très peu de soutien de l'équipe de France Et Monsieur Le Graët... Quand je faisais les beaux jours de l'équipe de France, il me léchait les bottes, a d'abord déclaré le joueur de l'Olympiakos. Par contre, quand on disparaît des radars, c'est Monsieur Fantôme. Peut-être qu'il a perdu mon numéro... Quand tu as été un cadre de l'équipe de France pendant tant d'années et que tu as été bon, la moindre des choses est qu'on t'appelle pour te soutenir."

Ça m'a coûté un ou deux ans en Bleu

Ça m'a coûté un ou deux ans en Bleu. J'ai été droit dans mes bottes depuis le début... Quand tu côtoies le haut niveau avec l'équipe de France, qui est une vitrine, ce qu'il se fait de mieux, être évincé ainsi c'est difficile", a-t-il ajouté. Alors que sa dernière sélection restera Danemark-France (1-2) le 11 octobre 2015 , Mathieu Valbuena regrette que cette affaire l'ait éliminer de l'Euro 2016 disputé en France. "", a-t-il ajouté.

Le milieu de l'Olympiakos s'est félicité néanmoins d'avoir "toujours gardé la tête haute", là où "beaucoup auraient pu sombrer". "Aujourd'hui je me sens épanoui dans le pays et le club où je suis. J'ai fait le deuil de l'équipe de France depuis bien longtemps mais ce n'était pas facile de tourner la page, a-t-il renchéri avant de revenir sur l'importance de Karim Benzema en Bleu. Aujourd'hui l'équipe de France a besoin de ses meilleurs joueurs... Je ne suis personne pour dire s'il doit être sélectionné ou pas."

