rien à voir avec ces faits", selon son avocat. "Elle a, dès lundi matin, demandé au parquet de Versailles, par la voie de son conseil, à être interrogée afin de faire cesser la rumeur", a écrit son avocat, Me Nicolas Cellupica, dans un communiqué transmis mardi soir à l'AFP. Elle veut que la rumeur cesse et donner sa version des faits. Selon son avocat, Hayet Abidal, l'épouse d'Eric Abidal citée dans l'enquête sur l'agression Kheira Hamraoui , a demandé mardi à être entendue par les enquêteurs car elle n'a "", selon son avocat. "", a écrit son avocat, Me Nicolas Cellupica, dans un communiqué transmis mardi soir à l'AFP.

"Hayet Abidal n'a rien à voir avec ces faits", a-t-il insisté. Sa cliente "ne fera aucun commentaire sur ce dossier et souhaite être entendue le plus rapidement possible par les enquêteurs ou le magistrat en charge du dossier", a-t-il ajouté. La puce utilisée dans le téléphone de Kheira Hamraoui, violemment agressée le 4 novembre près de Paris, était au nom de l'ex-international Eric Abidal. Kheira Hamraoui avait expliqué aux enquêteurs que cette puce était "au nom de son ex", selon une source proche du dossier.

Éric Abidal Crédit: Getty Images

La vengeance amoureuse de l'entourage de M. Abidal, "une piste envisagée parmi d'autres"

une piste envisagée parmi d'autres", avait indiqué lundi à l'AFP le parquet de Versailles, estimant que "rien n'est fondé" mais n'excluant toutefois pas la possibilité que l'épouse de M. Abidal, Hayet Abidal, soit entendue comme lui. Quelques heures auparavant, mardi, Kheira Hamraoui avait appelé, par voie de communiqué, La joueuse a évolué au FC Barcelone à une période où Eric Abidal était directeur sportif du club catalan. L'hypothèse d'une vengeance amoureuse de l'entourage de M. Abidal est "", avait indiqué lundi à l'AFP le parquet de Versailles, estimant que "" mais n'excluant toutefois pas la possibilité que l'épouse de M. Abidal, Hayet Abidal, soit entendue comme lui. Quelques heures auparavant, mardi, Kheira Hamraoui avait appelé, par voie de communiqué, au respect de sa vie privée et souhaité que les enquêteurs puissent "mener leurs investigations sereinement" . L'enquête avait été confiée lundi à un juge d'instruction.

