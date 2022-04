Football

Alerte ciseau : Une équipe de Départemental 2 signe le but de la semaine

Comme chaque semaine, retrouvez une sélection des plus beaux buts amateurs avec notre partenaire Rematch. Le plus beau but est à mettre au crédit de l'US La Gémoze avec un ciseau magnifique qui a laissé le gardien de marbre. Au programme également : un rebond qui trompe un portier et un joli tir enroulé du gauche. Régalez-vous !

00:01:04, il y a 20 minutes