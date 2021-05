Football

Juventus, Liverpool, Real Madrid contre Atletico : les derniers points chauds européens

Si le titre et le podium en L1 vont se jouer lors de la 38e journée, les autres grands championnats européens ne sont pas en reste. En Premier League, Liverpool a repris son destin en main, tout l’inverse de la Juventus en Italie. Et, en Liga, la lutte entre l’Atlético de Madrid et le Real Madrid sera serrée. Zoom dans Tour d’Europe avec Cyril Morin. (Montage : H.Hiault / Habillage : Q. Guichard)

00:03:39, il y a 2 heures