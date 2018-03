Alex Sandro, Neymar, Oblak : les 6 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

Le Real aurait bien l'accord de Lewandowski...

Robert Lewandowski au Real cet été ? Après Mundo Deportivo et AS, c'est au tour d'Onda Cero d'affirmer qu'un accord a été trouvé entre le Real Madrid et le nouvel agent du joueur, Pini Zahavi. Mieux même, le Polonais aurait déjà fait part de sa décision aux dirigeants du Bayern Munich il y a un mois et demi. Officiellement, le club bavarois n'est pas vendeur.

Notre avis : Toujours compliqué de garder un joueur contre son gré. Si Lewandowski veut vraiment aller au Real, le club espagnol a les moyens de satisfaire les exigences du Bayern.

... et ne penserait plus à Neymar

Insolite, un média espagnol ne croit plus à un transfert de Neymar au Real Madrid l'été prochain. Toujours selon Onda Cero, le club madrilène s'est fait une raison et sait qu'il lui sera très compliqué, pour ne pas dire impossible, de convaincre le PSG de céder son crack brésilien cet été. La radio espagnole avance toutefois que le Real retentera sa chance... en 2019.

Notre avis : On ne croit pas à un départ estival de Neymar. Cette indiscrétion espagnole nous conforte dans ce sentiment.

Vidéo - Emery : "Neymar au Real ? Posez la question à Florentino Pérez ! " 00:28

Les Brésiliens du PSG militent pour Alex Sandro

Nous vous parlions mercredi du supposé intérêt du PSG pour Marcos Alonso, le latéral gauche espagnol de Chelsea. Selon UOL Esporte, Alex Sandro est aussi dans le viseur du PSG. Un intérêt qui avait déjà filtré et qui serait bien concret à en croire le média brésilien, qui nous apprend que les nombreux Brésiliens du PSG militent pour la venue du latéral gauche de la Juventus, que Maxwell aurait déjà contacté. L'été dernier, le club italien avait repoussé plusieurs offres de Chelsea pour son défenseur, encore sous contrat jusqu'en 2020. Mardi, la presse italienne évoquait elle un intérêt de la Vieille Dame pour... Layvin Kurzawa.

Notre avis : Passer de Kurzawa à Alex Sandro, ce serait une belle progression pour le PSG.

Vers un chassé-croisé Glik-Nkoulou ?

Et si Glik retournait au Torino ? C'est la question posée ce jeudi par Tuttosport, qui affirme que le défenseur polonais de Monaco serait tenté par un retour à Turin. Le quotidien transalpin ajoute que le Toro aurait déjà contacté l'ASM, qui aurait répondu qu'un départ de Glik n'était envisageable que si Nicolas Nkoulou était inclus dans le deal. Ce que le Torino aurait refusé. Ancien joueur de Monaco, Nkoulou est prêté avec option d'achat au Torino par l'OL. L'actuel 10e de Serie A a déjà prévu de lever l'option d'achat du Camerounais et ne compte pas s'en séparer.

Notre avis : Glik n'a jamais caché son attachement pour le Torino. Mais au-delà de la donnée Nkoulou, difficile d'imaginer le Polonais faire une croix sur la Ligue des champions et son confort monégasque pour rejoindre le ventre-mou de la Serie A.

Kamil GlikGetty Images

Gervinho s'offre à Rudi Garcia

C'est ce qui s'appelle un joli appel du pied. Au micro de SFR Sport, Gervinho a évoqué sa relation privilégiée avec Rudi Garcia, qu'il a connu au Mans, au LOSC puis à l'AS Roma. Interrogé sur la possibilité de le rejoindre à Marseille, l'ailier ivoirien qui évolue désormais en Chine s'est montré très ouvert : "S'il m'appelle, je le suivrai, même s'il est à Guingamp. Ce n'est pas le club qui m'intéresse, c'est la personne qui m'intéresse".

Notre avis : Rudi Garcia appréciera, les supporters de l'OM et de Guingamp un peu moins. Quoi qu'il en soit, une arrivée de l'Ivoirien à Marseille ne semble pas du tout dans les tuyaux.

Oblak reste évasif sur son avenir

Il sera certainement l'une des attractions du prochain mercato estival. Très courtisé, Jan Oblak pourrait en effet quitter l'Atlético Madrid d'ici quelques mois, lui qui aurait une clause libératoire aux alentours de 100 millions d'euros. Annoncé dans le viseur du PSG, le gardien de 25 ans, qui est sous contrat jusqu'en 2021 avec les Colchoneros, est en tout cas dans le flou.

"Concernant un éventuel nouveau contrat avec l'Atlético de Madrid, il n'y a rien de nouveau. J'ai lu que tout était négocié, ou que je n'aurai pas de nouveau contrat. La vérité, c'est qu'il n'y a rien de nouveau. Bientôt, nous connaîtrons la volonté de l'Atlético de Madrid", explique Oblak dans des propos relayés par Marca. "'C'est dur de parler de futur, de savoir ce qu’il va se passer demain, et encore plus la saison prochaine. Je suis serein, mais ça dépend de l'Atletico. La seule chose certaine, c'est que j'ai un contrat qui court jusqu'en 2021. Je joue dans un club où j'ai toujours été satisfait. Que va-t-il se passer? Nous verrons."

Notre avis : Oblak n'exclut pas un départ de l'Atlético. Une bonne nouvelle pour le PSG, qui sera certainement à la recherche d'un gardien de (très) haut niveau.