Djamel Belmadi aura donc une seconde chance. Celle de qualifier l'Algérie au Mondial. Son contrat est prolongé jusqu'en 2026, année de la Coupe du Monde aux Etats-Unis, Mexique et Canada. "Le problème du renouvellement de son contrat ne s’est pas posé après sa décision de rester à la tête de la barre technique des Verts", a déclaré vendredi Djahid Zefizef, président de la Fédération algérienne du football à la radio Chaine 3.

Nommé après le licenciement de Rabah Madjer en août 2018, Belmadi est arrivé à la tête des Fennecs avec plusieurs objectifs. Celui de se qualifier et d'aller le plus loin en Coupe d'Afrique des nations. Chose qu'il a très bien réussi en 2019 avec le sacre du pays, le deuxième dans l'histoire. Et beaucoup moins bien en 2021, en quittant la compétition dès les phases de groupe. Autre objectif, la qualification au Mondial 2022 au Qatar qui s'est conclut par un échec frustrant après la défaite rocambolesque fin mars en barrages face au Cameroun.

C'est donc avec cette équipe d'Algérie, emmenée notamment par Riyad Mahrez ou le jeune Ismaël Bennacer que le natif du Val-de-Marne tentera de rejouer la Coupe du monde, après celle de 2014. A noter que Belmadi a plutôt un bilan satisfaisant avec 34 victoires, 11 nuls et 4 défaites. Mais des revers aux pires moments.

