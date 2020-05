Le championnat danois reprendra le 28 mai avec... un public virtuel à Aarhus

SUPERLIGA - La Superliga danoise reprendra ses droits le jeudi 28 mai à l'occasion du match Aarhus-Randers. Lors de cette rencontre, l'équipe d'Aarhus pourra compter sur le soutien de 4 000 supporters virtuels.

Le site officiel du championnat danois l'a annoncé lundi soir : la Superliga reprendra ses droits à huis clos à partir du jeudi 28 mai à 19h. Le premier match sera Aarhus-Randers. Candidat au titre de champion, le FC Midtjylland recevra Horsens le 1er juin à 16h. Deux heures plus tard, le FC Copenhague se déplacera à Lyngby, dans la banlieue de la capitale danoise.

3F Superliga Lisandro Lopez - Milito, duo majeur pour un nouveau titre de champion du Racing 01/04/2019 À 06:19

Pour la reprise, les supporters d'Aarhus ont préparé une surprise. "Depuis vendredi, plus de 4.000 personnes ont réservé des tickets", s'est félicité lundi Søren Højlund Carlsen, le porte-parole de l'AGF, actuellement troisième du Championnat du Danemark, suspendu depuis début mars en raison de la pandémie de coronavirus. "On veut impliquer les supporters et leur donner l'expérience d'une communauté", le tout sans qu'ils ne déboursent un centime, a-t-il expliqué à l'AFP.

A l'heure du match, les fans pourront suivre la rencontre de leur tribune préférée, préalablement choisie lors de la réservation, à travers la plateforme de visioconférence Zoom. Les spectateurs seront répartis sur six ou sept écrans géants, a précisé M. Højlund Carlsen.

Play Icon

Football Atlético Madrid - Herrera : "Au final, ce que nous aimons tous, c'est jouer au football" IL Y A 18 MINUTES