Allemagne : Francfort et Haller sur le podium, Stuttgart et Pavard perdent encore

Un but du Français Sébastien Haller, co-meilleur buteur de Bundesliga (7 unités), a lancé Francfort vers une nette victoire 3-0 sur le terrain de Stuttgart où le champion du monde Benjamin Pavard, titulaire, a perdu avec son équipe pour la 4e fois d'affilée. Grâce à ce 5e succès de la saison, l'Eintracht totalise 17 points, soit deux de moins que le Bayern Munich, le septuple champion d'Allemagne en titre, dauphin du leader Dortmund.

Avec ce 7e but, Haller a rejoint en tête du classement des buteurs son coéquipier Luka Jovic, auteur d'une passe décisive sur le but d'Ante Rebic, le 2e de Francfort. Et c'est Nicolai Müller qui a conclu le festival offensif des visiteurs en trompant de la tête le gardien de Stuttgart.

Si tout est au beau fixe pour Haller, rien ne va plus pour Pavard et Stuttgart qui ont concédé vendredi soir leur 4e défaite de rang, qui les scotche à la 18e et dernière place de Bundesliga avec une seule victoire et deux nuls en dix rencontres. Samedi, le Bayern, qui accueille Fribourg à l'Alllianz Arena, a l'occasion de prendre la tête du Championnat en cas de victoire, associée à une défaite de Dortmund à Wolfsburg, 10e.