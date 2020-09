Flick insiste pour un retour de Götze au Bayern Munich

Toujours en quête d'un renfort pour son secteur offensif, Hansi Flick n'a pas abandonné la piste menant à Mario Götze et ce, malgré les réticences de ses dirigeants à récupérer l'ancien "Wunderkind". Bild rapporte mardi que le technicien allemand serait convaincu de l'apport du milieu de terrain offensif, libre qui plus est. Mario Götze n'a toujours pas retrouvé de club depuis la fin de son contrat avec le BvB et ce, malgré les approches de la Fiorentina ou de l’AS Monaco.

Premier League Plus cher que Lenglet, Pavard et Haaland : Fofana, transfert irrationnel et hors marché IL Y A 44 MINUTES

Notre avis : On se rapproche tout doucement d’un improbable retour en Bavière. Adjoint de Löw pendant des années, Flick connait bien Götze et pourrait parfaitement le relancer.

L’OL pourrait faire un effort pour Depay

La dernière ligne droite du mercato est lancée. Et Memphis Depay compte bien en profiter pour faire ses valises. Mais bien évidemment, l'OL attend toujours une offre à la hauteur pour son international néerlandais, en fin de contrat en 2021. Selon L'Equipe, les Gones, qui espéraient récupérer au moins 25 millions d'euros, pourraient toutefois accepter une offre inférieure. Un élément qui pourrait changer la donne, notamment pour le Barça, club le plus intéressé par Depay.

Notre avis : Avec l’arrivée imminente de Lucas Paquetá, l’OL a besoin de liquidités. Et le transfert de Memphis Depay est l’un des meilleurs moyens d’en obtenir rapidement.

... et prête Koné à Elche

L’international malien Youssouf Koné est prêté sans option d'achat à Elche (actuellement dernier de Liga) jusqu’au 30 juin 2021. Le latéral gauche de 25 ans, sous contrat jusqu'en 2024, a souhaité rejoindre le club espagnol, promu cette saison en Liga, pour gagner du temps de jeu.

Notre avis : L'ancien Lillois a besoin de se relancer après une première saison décevante chez les Gones.

Et si l’OL ne devait vendre qu’un joueur ? "Aouar, à cause de la jurisprudence Fekir"

Manchester United suit toujours Sarr

Auteur de belles performances avec Watford malgré la relégation du club en fin de saison, Ismaila Sarr (22 ans) est toujours suivi de près par Manchester United selon The Telegraph. Butant sur un os dans le dossier Jadon Sancho, les Red Devils continuent d'étudier les alternatives et apprécieraient beaucoup le profil de l'ancien Rennais (5 buts et 6 passes décisives en 28 matches de Premier League la saison passée). Watford espère récupérer 45 millions d'euros pour son international sénégalais, acheté 30 millions d'euros l'été dernier.

Notre avis : Une piste intéressante, mais attention, le temps presse pour MU. Et gare à ne pas tomber dans la folie du "panic-buy".

PSG, Real ou Bayern ? Pour Camavinga, un invité surprise pourrait tout changer

Alli encore absent du groupe de Tottenham : vers un retour de la piste PSG ?

Pas forcément mis en lumière depuis le début de saison, Dele Alli (24 ans) ne fait, une nouvelle fois, pas parti du groupe de José Mourinho pour la réception de Chelsea ce mardi soir en Coupe de la Ligue anglaise. L'international anglais était en tribunes le week-end dernier contre Newcastle. De quoi le rapprocher un peu plus de la sortie ? Et du Paris Saint-Germain ?

Notre avis : L’imbroglio continue. Si les démentis ont fleuri quant à une venue au PSG, Alli doit forcément réfléchir à son avenir au vu de ce début de saison chaotique.

Nübel déjà sur le départ du Bayern ?

Arrivé libre de Schalke 04 il y a à peine trois mois, Alexander Nübel (24 ans) pourrait déjà plier bagage selon Sport-1. Si la prolongation de Manuel Neuer ne l'a pas aidé, le jeune portier allemand a été encore fragilisé ce week-end, à Hoffenheim. Hansi Flick avait en effet privilégié Sven Ulreich plutôt que sa nouvelle recrue pour endosser le costume de doublure. Les personnes proches du FCB avancent que Nübel pourrait prochainement partir en prêt pour gagner du temps de jeu et revenir en fin de saison.

Notre avis : Un incroyable coup de massue pour Nübel. Avant la prolongation de Neuer, le jeune portier pouvait aspirer au poste de numéro un au FCB. Dans cette situation, une saison en prêt est la meilleure solution.

Déjà un départ pour Alexander Nübel ? Crédit: Getty Images

Manchester United passe à l'offensive pour Alex Telles

Les Red Devils lancent les grandes manoeuvres pour Alex Telles. The Guardian avance que le club mancunien aurait formulé une première offre légèrement inférieure à 15 millions d'euros pour le latéral brésilien, en fin de contrat dans un an. Porto espère près de 20 millions d'euros pour son joueur, mais Manchester est convaincu de pouvoir faire baisser la note.

Notre avis : Très gourmand il y a quelques jours, Porto ne devrait pas prendre le risque de voir son joueur partir gratuitement et pourrait se contenter d’une quinzaine de millions d’euros.

Accord total pour le transfert de Hauge à l’AC Milan…

Auteur d'une performance très remarquée avec Bodø/Glimt à San Siro la semaine dernière, Jens Petter Hauge (21 ans) est tombé d'accord avec l'AC Milan. Et selon Sky Italia, les Rossoneri se sont aussi entendus avec le leader d'Eliteserien (D1 norvégienne) pour finaliser l'opération. Une indemnité de cinq millions d’euros est évoquée. Les Milanais ont notamment devancé les deux clubs de Manchester, Leipzig et Brighton dans la course à la signature du jeune scandinave.

Notre avis : Un joli coup, à moindre coût. Hauge éclabousse l’Eliteserien de son talent, bien aidé par un collectif séduisant.

...qui espère aussi attirer Chiesa en Lombardie

Alors que le départ de Lucas Paquetá vers l’OL semble se confirmer, Milan va accélérer dans le dossier Federico Chiesa (23 ans) comme le rapporte La Gazzetta dello Sport. Mais les Rossoneri ne sont pas seuls sur le dossier du milieu de terrain de la Fiorentina. La Juventus est également vivement intéressée et mène une opération séduction.

Notre avis : Milan devrait disposer d'une belle manne financière avec le probable transfert de Paquetá. Et a déjà prouvé sa capacité de persuasion pour les jeunes talents transalpins avec Tonali. Chiesa vers Milan, c’est plus que plausible.

Du sommet de l’Europe à l’anonymat en Serie A, comment l’AC Milan en est-il arrivé là ?

Tottenham concurrence le PSG pour Rüdiger

Courtisé par le PSG, Antonio Rüdiger (27 ans) serait également sur les tablettes de Tottenham. Sky Sports révèle que les Spurs suivraient l'international allemand de près afin d'oublier la piste Milan Skriniar, jugée trop chère par le board londonien. Comme le PSG, le club du nord de Londres proposerait un prêt pour l’ancien défenseur de Stuttgart. Une proposition qui ne semble pas plaire à Chelsea qui privilégie un transfert sec.

Notre avis : Difficile de déterminer l’issue du dossier. Bien que priorité de Thomas Tuchel, Rüdiger pourrait se laisser tenter par un nouveau challenge en Premier League.

Mata, Pereira : la Lazio veut piocher à MU pour renforcer son milieu

Toujours en quête d'éléments pour renforcer son entrejeu, la Lazio, déçue de la non-venue de David Silva, qui a fait faux-bond pour rejoindre la Real Sociedad, aurait un oeil sur les Mancuniens Juan Mata et Andreas Pereira selon The Sun. Les deux joueurs sont peu utilisés par Ole-Gunnar Solskjaer depuis le début de saison.

Notre avis : La Lazio a encore le faux-bond de David Silva en travers de la gorge. L’arrivée de Juan Mata serait un beau lot de consolation.

Un avenir en Serie A pour Juan Mata ? Crédit: Getty Images

Benteke, l’oiseau rare pour l’attaque de Tottenham ?

A la recherche d'un attaquant pour concurrencer et seconder Harry Kane, Tottenham multiplie les pistes depuis le début du mercato. Les Spurs lorgneraient Christian Benteke (30 ans), selon La Dernière Heure. Le quotidien belge avance que les Londoniens pourraient prochainement faire une offre pour l'international, belge, fragilisé depuis l'arrivée de son compatriote Mitchy Batshuayi. Crystal Palace demanderait une petite dizaine de millions d'euros pour l'ancien attaquant d'Aston Villa, en fin de contrat dans un an.

Notre avis : Une porte de sortie quasi-inespérée pour l’attaquant belge, en difficultés depuis quelques années. Mais aussi une belle carte à jouer dans la rotation des Spurs.

Ntcham intéresse Southampton

Un temps suivi par l'OM et l'OL, Olivier Ntcham (24 ans) serait désormais dans les petits papiers de Southampton selon RMC Sport. Le milieu de terrain du Celtic, passé par le Paris FC, Le Havre ou encore Manchester City pendant sa formation, serait vu comme le remplaçant idéal au franco-danois Pierre-Emile Hojbjerg, parti à Tottenham. West Bromwich suit également le dossier.

Notre avis : Dommage qu’un club de l’Hexagone ne se soit pas positionné concrètement sur le natif de Longjumeau, auteur de brillantes performances avec le Celtic.

Suarez ou Eto’o : Qui est le plus grand avant-centre du Barça au XXIe siècle ?

La Fiorentina cible Piatek en cas de départ de Vlahovic

Grand espoir du club florentin, Dusan Vlahovic (20 ans) pourrait quitter la Toscane avant la fin du mercato et partir en prêt. La presse italienne révèle que la Roma suivrait l'évolution du joueur, tout comme le Hellas Vérone, comme le rapporte Sky Italia. Pour le remplacer, la Fio suivrait l’ancien attaquant du Genoa, Krzysztof Piątek, en difficultés depuis son arrivée au Hertha Berlin.

Notre avis : Vlahovic est très prometteur, mais peut-être encore un peu tendre. Un prêt pourrait être une bonne solution. De son côté, Piatek a déjà démontré ses qualités d'artificier en Serie A.

Angers regarde aussi en Norvège pour se renforcer

Après Meling à Nîmes, un autre espoir norvégien pourrait prochainement débarquer en Ligue 1. Le média norvégien TV2 révèle des discussions en cours entre Angers et Stabaek pour le milieu de terrain Emil Bohinen (21 ans). Il a disputé 14 matches d'Eliteserien depuis juin et le début de la saison 2020.

Notre avis : Un marché de plus en plus scruté. A raison. Haaland, Sørloth, Hauge ; la Norvège a révélé bon nombre de talents ces derniers mois. Et Bohinen, élément solide du championnat norvégien, représente une bonne pioche.

Aholou prêté à Strasbourg

Le milieu de terrain ivoirien de Monaco, Jean-Eudes Aholou, 26 ans, a été prêté jusqu'à la fin de la saison à son ancien club, Strasbourg, a annoncé mardi soir le club de la Principauté. Arrivé à l'ASM en provenance de Strasbourg à l'été 2018 contre la somme de 14 millions d'euros, avec un contrat de cinq ans, Aholou n'a disputé que 19 matches de Ligue 1 avec Monaco, dont un cette saison lors de la première journée contre Reims (2-2).

Notre avis : Jean-Eudes Aholou semble avoir fait le bon choix pour tenter de se relancer.

Ligue 1 Rennes tient le remplaçant de Mendy : Gomis s'engage pour 5 ans IL Y A UNE HEURE