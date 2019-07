L'OM conclut sa tournée américaine en beauté. Le club phocéen s'est facilement imposé mercredi à Washington DC en amical face à l'équipe réserve de DC United.

Contre l'équipe américaine, Kevin Strootman a ouvert le score sur un penalty provoqué par le jeune Marley Aké (28e s.p). Marseille a dominé presque sans partage, mais DC United a égalisé sur corner, profitant d'une sortie ratée de Steve Mandanda, par l'attaquant Quincy Amarikwa (44e).

Une seconde mi-temps à sens unique

Après la reprise, André Villas-Boas a changé huit joueurs et l'OM a déroulé, avec un but de Nemanja Radonjic (48e), son deuxième en trois jours, un doublé de Maxime Lopez (52e, 57e) et un but de Bouna Sarr (55e). Les jeunes Florian Chabrolle (83e) et Isaac Lihadji (85e) ont marqué leur premier but en professionnel, et Saïf-Eddine Khaoui (89e) a clôturé la marque en toute fin de partie.

Ainsi, l'OM repart des Etats-Unis avec un bilan flatteur de trois victoires, ayant battu Bordeaux (2-1) puis Saint-Etienne (2-1) en demi-finale des EA Ligue 1 Games, organisés dans la capitale américaine pour promouvoir le foot français.

" "On repart avec de la confiance" "

"On repart d'ici avec de la confiance, et très bien du point de vue physique", a souligné l'entraîneur portugais André Villas-Boas. Finalement, l'ancien du FC Porto n'était pas mécontent que ses joueurs essuient les très grandes chaleurs de l'Est américain.

"Nous avons un peu souffert de la chaleur, mais au final pour un grand bénéfice physique", a estimé Villas-Boas. "Nous avons sué, nous avons dû faire des efforts physiques, c'est bien."