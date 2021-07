C'est un match qui ne pèsera pas bien lourd au moment de faire le bilan des débuts de Peter Bosz à l'OL . Mais au moins, le technicien néerlandais a réussi sa première sortie comme entraîneur du club rhodanien, samedi soir, à l'occasion d'un match amical contre Bourg-en-Bresse Péronnas (5-1), pensionnaire de National. Arrivé comme successeur de Rudi Garcia, non prolongé à la tête des Gones, l'ancien coach de l'Ajax Amsterdam a pu commencer à mettre en place certains de ses principes, notamment dans le pressing, en alignant deux équipes différentes d'une mi-temps à l'autre.

Revenu de prêt de l'Atlético Madrid mais désireux, selon plusieurs rumeurs, de rapidement faire le chemin inverse, Moussa Dembélé a en tout cas joué le jeu en inscrivant un doublé devant les 1000 spectateurs du stade Pierre-Rajon de Bourgoin-Jallieu. Les jeunes Bradley Barcola et Castello Lukeba, 18 ans tous les deux, se sont mis en évidence en marquant, tout comme Islam Slimani. Seul joueur à avoir disputé les deux mi-temps, le gardien allemand Julian Pollersbeck, numéro 2 derrière Anthony Lopes - et peut-être bientôt concurrencé par André Onana -, a été coupable d'une relance ratée, sanctionnée par un lob de Matthieu Ezikian.

Les jeunes ont envie d'être là

"Je suis content d’avoir vu jouer tous les joueurs pendant 45 minutes. On a fait une prestation correcte. On a encore beaucoup de travail. Je suis content du travail réalisé depuis 10 jours, s'est exprimé le coach de 57 ans à l'issue de la rencontre. Le pressing est très important pour moi. L’Academy est très importante. Les jeunes ont envie d’être là et sont à l’écoute. C’est important". De bon augure pour la suite.

La compo de l'OL en première période : Pollersbeck - Diop, Marcelo, Diomandé, Cornet - F.Da Silva, Guimaraes, Keita - Cherki, Dembélé, Bossiwa

La compo de l'OL en seconde période : Pollersbeck - Gusto, D.Da Silva, Lukeba, Koné - Jean Lucas, Caqueret, Thiago Mendes - Toko Ekambi, Slimani, B.Barcola

