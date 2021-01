Football

Anders Vejrgang, l'enfant prodige de FIFA : 390 victoires en 390 matches sur FUT Champions

Lui non plus, il ne faut pas lui parler d'âge. Anders Vejrgang, né en 2006, est un cador sur FIFA, le jeu de football d'EA Sports. Il compte 390 victoires en... 390 matches, dans le mode FUT Champions. Encore trop jeune pour participer aux plus grands tournois organisés par la marque de l'entreprise Electronic Arts, il ambitionne de devenir champion du monde et de gagner sa vie grâce à FIFA.

00:02:16, 104 vues, il y a 4 heures