"J'ai une question pour les joueurs de la sélection russe : les mecs, pourquoi êtes-vous assis comme des conn... et ne dites rien ?" Le footballeur ukrainien Andriy Yarmolenko a interpellé avec virulence ses homologues russes sur Instagram. L'ailier de West Ham, qui compte 107 sélections et 44 buts avec l'Ukraine, a posté mardi soir une vidéo dans laquelle il reproche aux joueurs russes leur silence et leur inaction.

Ad

"Dans mon pays, ils tuent des gens, des femmes, des mères, nos enfants. Mais vous ne dites rien, vous ne faites aucun commentaire...", fustige le joueur de 32 ans. "Je connais beaucoup d'entre vous, vous m'avez tous dit que ça ne devrait pas être comme ça, que votre président agit de manière incorrecte... Alors les gars, vous avez de l'influence sur les gens, montrez-leur, je vous en supplie...C'est le moment de montrer vos coui... dans la vraie vie", exhorte Yarmolenko.

Football Dzyuba sort du silence : "Je suis contre toute guerre, la guerre fait peur" IL Y A UNE HEURE

Très touché, l'ailier ukrainien avait été mis au repos quelques jours par son club de West Ham à la suite de l'invasion de son pays par la Russie. "Je lui ai parlé et il était bouleversé. Nous espérons simplement que sa famille sera en sécurité", avait expliqué son entraîneur, David Moyes, le 25 février, au lendemain du déclenchement de l'intervention militaire russe en Ukraine. Yarmolenko est né en Russie de parents ukrainiens, qui sont retournés dans leur pays lorsqu'il était enfant.

Premier League Séisme sur le foot anglais : Chelsea est mis en vente par Abramovitch IL Y A UNE HEURE