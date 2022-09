Ad

Champion d'Afrique en 2019 avec les Fennecs, mais pas titulaire indiscutable, Andy Delort avait décidé en octobre 2021, quelques mois avant la dernière édition de la CAN au Cameroun, de mettre la sélection entre parenthèses pour une année afin de se concentrer sur sa saison à Nice qu'il venait de rejoindre en provenance de Montpellier.

"J'avais signé un long contrat avec Nice et il y avait beaucoup de concurrence, un club plus ambitieux que Montpellier, et j'ai pris une décision trop rapidement en cachant des choses au coach par rapport à un problème personnel qui a fait que je ne pouvais pas partir si loin de ma famille", a ajouté Andy Delort. L'annonce de son retour en sélection survient avant le prochain stage des Verts en vue de matches amicaux contre la Guinée le 23 septembre et le Nigeria le 27. (Avec AFP)

