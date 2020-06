Des écrins plus ou moins somptueux, des ambiances uniques, des jardins dans lesquels se sont écrites les plus belles pages de l'histoire du ballon rond. Très bien, mais quel est le stade de football ultime ? C'est à vous de répondre à cette question toute cette semaine. On poursuit notre consultation avec des demi-finales aux affiches on ne peut plus salivantes.

La rédaction d’Eurosport.fr a sélectionné 32 enceintes qui s’affrontent dans des playoffs visant à déterminer une chose, et pas des moindres : le stade de football ultime. Qu'entend-t-on par là ? L'enceinte la plus mythique en se basant sur trois critères : architecture, ambiance et histoire.

Le tournoi a débuté lundi avec les 16es de finale. Il s'est poursuivi mardi avec des 8es de finale fatals au Parc des Princes. Les quarts de finale, eux, ont vu des monuments comme le Maracana ou Wembley se faire éliminer. Place aux demi-finales ce jeudi avant la grande finale, vendredi.

Football Stade de foot ultime : le Vélodrome vient à bout d'Old Trafford et se hisse en demi-finales IL Y A 13 HEURES

Les résultats des quarts de finale :

Maracanã 38% - Anfield 62%

Wembley 47% - San Siro 53%

Camp Nou 41% - Bombonera 59%

Old Trafford 49% - Stade Vélodrome 51%

Les affiches des demi-finales :

Anfield - San Siro

Bombonera - Stade Vélodrome

A vous de jouer en votant ci-dessous...

Anfield

Localisation : Liverpool, Angleterre

Ouverture : 28 septembre 1884

Capacité : 54 074

Equipe résidente : Liverpool FC

Pourquoi lui : De ses briques rouges à son portail sur lequel on peut lire la devise du club "You’ll never walk alone" en passant par son mythique Kop, tout à Anfield est mythique, à commencer par son fidèle public, ses séduisants Reds ou encore son panneau "This is Anfield" visible dans le tunnel qui mène à la pelouse. Les champions d’Europe jouissent d’un jardin multiséculaire devenu un temple du football, tout simplement.

San Siro

Localisation : Milan, Italie

Ouverture : 19 septembre 1926

Capacité : 75 923

Equipes résidentes : AC Milan, Inter Milan

Pourquoi lui : D’imposantes tribunes proches du terrain, une forte inclinaison des gradins, des rampes d’accès en spirale qui donnent le tournis… Le stade Giuseppe-Meazza est un monument que se partagent Rossoneri et Nerazzurri. Deux clubs cultes pour un stade qui l’est tout autant. Il pourrait pourtant bientôt disparaître pour faire place à une enceinte neuve. Profitons-en avant qu’il ne soit trop tard.

Stade Alberto J. Armando dit La Bombonera

Localisation : Buenos Aires, Argentine

Date d’ouverture : 25 mai 1940

Capacité : 49 000 personnes

Equipe résidente : Boca Juniors

Pourquoi lui : Trois tribunes pleines verticales, une quatrième latérale fine aux allures de bâtiment. La Bombonera, c’est une architecture singulière, qui en fait une enceinte reconnaissable au premier coup d’œil. C’est aussi une acoustique particulière, exacerbée par la passion des supporters qui la garnissent et la font littéralement vibrer à chaque sortie de Boca Juniors. Mythique, tout simplement.

Stade Vélodrome

Localisation : Marseille, France

Ouverture : 13 juin 1937

Capacité : 67 394

Equipe résidente : Olympique de Marseille

Pourquoi lui : Déjà incontournable lorsqu’il était ouvert aux quatre vents, le Vélodrome a basculé dans une tout autre dimension depuis qu’il a été recouvert d’un blanc manteau en 2014. L’écrin phocéen est désormais somptueux. Spectaculaire de l’extérieur, le Vél l’est encore plus une fois qu’on a pénétré les lieux. Et quand les supporters de l’OM y donnent de la voix, c’est tout Marseille qui vibre…

D1 féminine Van De Sanden, un an de plus à l'OL IL Y A 40 MINUTES