Football

Angleterre - Evra de retour sur les terrains

Plus d'un an après sa retraite sportive, Patrice Evra a de nouveau chaussé les crampons ce week-end. L'ancien défenseur de l'OM et Manchester United jouait avec le club amateur de Brentham, en septième division anglaise.

