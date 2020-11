Football

Angleterre - Southgate : "Bellingham ? Je n'ai pas vérifié ses devoirs"

Gareth Southgate est revenu sur la première cape de Jude Bellingham, le jeune prodige de Dortmund lancé face à l'Irlande jeudi à 17 ans et 136 jours, devenant ainsi le troisième plus jeune international anglais de l'histoire après Rooney et Walcott.

