Angleterre: Southgate innove en convoquant Sancho, Mount et Maddison

Un vent de fraîcheur. Le sélectionneur de l'Angleterre Garet Southgate a encore rajeuni son équipe jeudi en convoquant les jeunes Jadon Sancho (Dortmund), Mason Mount (Derby) et James Maddison (Leicester) pour les matches de la Ligue des nations contre la Croatie et l'Espagne, les 12 et 15 octobre. Dans le sillage de sa prolongation de contrat jusqu'à la Coupe du monde 2022, le sélectionneur a étonné en convoquant plusieurs joueurs quasi inconnus en Angleterre, tout en faisant confiance à ses cadres comme Harry Kane, John Stones, Kyle Walker ou encore Jordan Henderson.

Sancho (18 ans) s'est seulement installé cette saison comme un joueur régulier au Borussia Dortmund. Mais le jeune ailier y fait des merveilles avec déjà cinq passes décisives et un but en championnat pour le leader de la Bundesliga cette saison. Mount (19 ans) brille lui au milieu de terrain de Derby, en deuxième division anglaise, où il est actuellement prêté par Chelsea. Maddison, arrivé cette été à Leicester en provenance de Norwich (D2), a réussi à 21 ans ses premiers pas en Premier League. Le milieu offensif a déjà marqué trois buts et délivré deux passes décisives pour les "Foxes".

Quant au milieu Nathaniel Chalobah, déjà convoqué mais toujours sans aucune sélection, il fait son retour après une saison quasiment blanche suite à une grave blessure à un genou en septembre 2017. Le joueur de Watford (23 ans), formé à Chelsea, a disputé une seul match en Premier League cette saison.

Les milieux Harry Winks (Tottenham, 22 ans, 1 sélection) et Ross Barkley (Chelsea, 24 ans, 22 sélections) font eux leur retour avec les "Trois Lions". Barkley n'a plus joué avec l'Angleterre depuis mai 2016. Southgate a choisi de se passer du blessé Dele Alli, touché aux ischio-jambiers, et de Fabian Delph, Adam Lallana et Jesse Lingard, dont la forme est encore un point d'interrogation après leurs récentes blessures.

Vidéo - Guardiola peut le regretter : voici Jadon Sancho, le meilleur passeur d'Europe 01:21

Les 25 Anglais

Gardiens : Bettinelli (Fulham), Butland (Stoke/D2), McCarthy (Southampton), Pickford (Everton)

Défenseurs : Alexander-Arnold (Liverpool), Gomez (Liverpool), Maguire (Leicester), Rose (Tottenham), Shaw (Manchester United), Stones (Manchester City), Tarkowski (Burnley), Kieran Trippier (Tottenham), Kyle Walker (Manchester City)

Milieux : Barkley (Chelsea), N. Chalobah (Watford), Dier (Tottenham), Henderson (Liverpool), Mount (Derby/D2), Winks (Tottenham)

Attaquants : Kane (Tottenham), Maddison (Leicester), Rashford, (Manchester United), Sancho (Borussia Dortmund/GER), Sterling (Manchester City), Welbeck (Arsenal)