Thierry Henry, futur entraîneur d'Aston Villa ?

Si la prudence est toujours de rigueur, Thierry Henry pourrait bien (enfin) avoir trouvé un banc. Après le feuilleton rocambolesque de sa possible venue à Bordeaux, conclu finalement par un un échec, l'actuel adjoint de Roberto Martinez avec la Belgique serait en pole position pour succéder à Steve Bruce du côté d'Aston Villa. Le club anglais, qui évolue actuellement en Championship (deuxième division), avait déjà songé à faire venir Henry l'été dernier.

Terry adjoint de Henry ?

Selon plusieurs médias britanniques, dont notamment le Guardian, l'ancien attaquant des Bleus est actuellement en discussions avancée avec les Villans. Au point que John Terry, ancien capitaine de Chelsea et qui vient d'annoncer sa retraite, est annoncé comme possible adjoint de "Titi". Les deux propriétaire d'Aston Villa, l'Égyptien Nassef Sawiris et l'Américain Wes Edens, semblent donc cette fois décidés à enrôler Henry.

Mais après leur volte-face de l'été dernier, rien ne peut être considéré comme acquis. D'autant que les noms de Brendan Rodgers, l'actuel entraîneur du Celtic Glasgow, et Rui Faria, ancien adjoint de José Mourinho à Manchester United, sont également dans les tuyaux. Toutefois, les médias britanniques sont unanimes : Thierry Henry est actuellement en pole position pour le poste.