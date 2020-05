Anonymes en L1, salués ailleurs : Dante, l’inadapté du LOSC devenu indiscutable au Bayern

LIGUE 1 - Leur passage en France n’a pas été un grand succès, mais cela n’a pas empêché ces joueurs de se révéler loin de l’Hexagone. Troisième épisode de notre série avec Dante, qui après avoir connu un passage compliqué à Lille entre 2004 et 2006, est devenu titulaire indiscutable au Bayern Munich… avant de revenir à Nice.

Il y a des joueurs pour qui l’herbe a été plus verte ailleurs. Des joueurs passés par la Ligue 1, qui pour différentes raisons, ont été incapables de s’imposer en France et n’en ont gardé qu’un mauvais souvenir. Et si l’herbe a été plus verte ailleurs, c’est que ces joueurs se sont imposés dans d’autres championnats. C’est le cas de Dante, qui n’est pas parvenu à s’imposer à Lille entre 2004 et 2006.

Une Ligue des champions, deux Jupiler Pro League, quatre Bundesliga, trois coupes d’Allemagne, une coupe des Confédérations avec le Brésil… Qui aurait cru que le défenseur central, passé inaperçu en Ligue 1 au milieu des années 2000 avec le LOSC, serait devenu incontournable au Bayern Munich puis… à l’OGC Nice.

Retour seize ans en arrière. Dante quitte la douceur du Brésil et de L'Esporte Clube Juventude pour le froid glacial du nord de la France, à seulement 19 ans. A peine 19 matches joués plus tard (toutes compétitions confondues) et quelques blessures, il s’en ira comme il est arrivé, dans l’anonymat, en Belgique.

Dante avec Lille en 2004 Crédits AFP

"Dante était un peu trop do Brasil"

Acheté pour doubler le poste de latéral gauche, Dante a alors conscience qu’il ne parviendra pas à prendre la place du titulaire de l’époque : Grégory Tafforeau, également capitaine. Mais qu’à cela ne tienne, le défenseur compte apprendre à ses côtés. Son capitaine a rapidement compris pourquoi ça ne fonctionnerait pas avec Claude Puel, l’entraîneur de l’époque : "Il était habitué à jouer, à prendre des risques dans des zones dangereuses. Sauf qu'avec Puel, ça passait moyen !", confiait-il à So Foot. Jean-Michel Vandamme ajoutait : "Dante était un peu trop do Brasil à son arrivée, par rapport à un foot français avec un pressing établi, où il faut être dans les duels, dans le combat." Ca "passait moyen", mais c’est quand même Puel qui a l’idée de le replacer dans l’axe. Sauf que malgré des débuts prometteurs, Dante ne conclut pas l’essai.

Interrogé par nos soins en 2012, l’actuel capitaine de l’OGC Nice se montrait lucide sur son échec, plus lié - de son aveu - à une difficile adaptation qu’à un manque de talent : "Je suis arrivé à Lille très jeune, ce n'était pas facile. J'ai débarqué au club en plein hiver, c'était en janvier. Il a fallu s'adapter. Je venais du Brésil, où il fait chaud toute l'année. Le climat, la langue et la culture, ça n'a pas été facile. Je n'étais pas trop habitué et je n'avais pas trop d'amis dans ces moments-là pour m'aider." Analyse partagée par Jean-Michel Vandamme : "Il y a encore la nourriture, les amis, la famille, la femme qui déprime, l'intégration des enfants... Un obstacle, ça va. Mais quand tu mets 1 + 1 + 1 + 1, ça fait dix et ça affecte le niveau sur le terrain."

Favre et Dante, une affaire qui roule

En 2006, Dante quitte alors la froideur de Lille pour… la froideur de la Belgique et Charleroi où l’expérience sera courte. Ce qu’il n’a jamais considéré comme un échec : "Je savais que je ne manquais pas de qualités. Mais je n'avais pas eu de chance. J'ai été blessé longtemps. A l'époque, je me suis dit que j'allais rebondir et que je jouerais un jour dans un très bon club."

Il débarque ensuite au Standard de Liège de 2007 à 2009 et là, le Brésilien semble enfin se révéler. Il joue 43 matches toutes compétitions confondues la première saison, puis 24 en 2008-09 et devient champion de Belgique les deux saisons. Dante tape dans l’oeil du Borussia Monchengladbach et s’y engage quatre ans. Il laissera un excellent souvenir au Borussia-Park où il a activement participé à la non-relégation de l’équipe, mais surtout, où il est devenu une pièce essentielle du système de Lucien Favre.

Après trois saisons, Dante rêve de Seleçao et d’aller encore plus loin. Ca tombe bien, le défenseur a tapé dans l’oeil du… Bayern Munich. Il y signe pour quatre ans en 2012 et se fait rapidement une place de titulaire indiscutable dans le XI de Jupp Heynckes. Résultat, Dante joue 45 matches, et son équipe fait carton plein : championnat, Coupe, Super coupe et surtout, Ligue des champions. Et l’arrivée de Guardiola en 2013 ne change rien à son statut. Cerise sur le gâteau, Dante est convoqué pour la première fois avec le Brésil en février 2013.

Dante a joué pour le Bayern de 2012 à 2015 Crédits Getty Images

Esprit revanchard

"Je ne souhaite pas aux jeunes de passer par ce que je suis passé pour arriver au Bayern. J'ai toujours dû me mettre dans le rouge. (...) Ça se joue au mental. Les gens regardent qui est concentré, qui a les pieds sur terre, qui sait se faire mal... ", nous confiait-il. L’aventure se termine en 2015, Dante - en manque de temps de jeu à cause de la concurrence de Benatia ou Boateng - s’envole à 31 ans pour Wolfsburg. Il y reste une saison et retrouve en 2016 sa première désillusion, la Ligue 1, à l’OGC Nice.

Mais les choses ont changé, douze ans ont passé et surtout, Dante retrouve Lucien Favre, l’un des premiers à avoir cru en lui en Allemagne. Son expérience en a fait un joueur incontournable de cette jeune équipe, environ 24 ans et demi de moyenne d’âge. L’occasion aussi pour lui d’effacer de toutes les mémoires son premier essai : "J'ai retrouvé la France avec l'esprit un peu revanchard, après un passage pas très réussi, c'était une source de motivation supplémentaire", expliquait-il lors de son arrivée. Déterminant en défense, mais aussi dans le secteur offensif, où ses relances sont précieuses, Dante a très rapidement fait oublier son passage à Lille. 149 matches et quatre ans plus tard, la mission est réussie.

Dante célèbre son but lors de Nice-Montpellier / Ligue 1 Crédits Getty Images

