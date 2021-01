Football

Aouar, Dembélé, Ben Yedder : Peuvent-ils rattraper le train de l'Euro ?

A moins de cinq mois de l'Euro, quelques joueurs peuvent encore espérer revenir en équipe de France à l'image d'Aouar ou de Dembélé. Pour d'autres comme Thauvin et Lacazette, ce sera plus compliqué selon nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier.

00:11:11, 38 vues, il y a 2 heures