Applaudissements et interdiction de critique : les détails de la prime d'éthique de Neymar dévoilés

Au coeur de la tempête des Football Leaks, le PSG s'accroche tant bien que mal. Mais entre un fichage ethnique pour sa formation, révélé jeudi, et des accords en tout genre avec l'UEFA dans le cadre du fair-play financier, l'image du club parisien en prend un coup. Malheureusement pour lui, c'est encore loin d'être terminé. Comme annoncé, l'émission "Envoyé Spécial", diffusée jeudi soir sur France 2, a fait de nouvelles révélations le concernant. Dans un dossier intitulé "les petits secrets du PSG", on apprend notamment les contours de la "prime d'éthique" des joueurs parisiens.

Ainsi, le montant de cette dernière est compris entre 33 000 et 375 000 euros mensuels. Et c'est bien évidemment Neymar, joueur le plus payé du club, qui pourrait décrocher le jackpot. Le tout à condition qu'il respecte bon nombre de points liés au comportement. Pour obtenir cette prime, la star brésilienne et ses coéquipiers doivent notamment applaudir et remercier leurs supporters à chaque fin de rencontre. Une condition parmi tant d'autres.

Verratti n'aura pas la totalité de sa prime

Par exemple, les joueurs parisiens ont interdiction d'émettre toute critique envers leur club. Au risque de se voir retirer un pourcentage de leur prime d'éthique. À titre d'exemple, Marco Verratti, lui, s'en verra retirer une partie. La raison ? Le milieu de terrain avait été contrôlé positif à un test d'alcoolémie alors qu'il était au volant. "En vertu des règles applicables aux contrats de tous nos joueurs, Marco Verratti se verra retirer une partie de sa prime d’éthique mensuelle, qui rappelle aux joueurs le comportement exemplaire qui doit être le leur en toutes circonstances au regard de leur statut de joueur du Paris Saint-Germain", avait communiqué le PSG.

La prime d’éthique, qui est également appliquée dans beaucoup d'autres clubs (mais pas forcément aux mêmes montants), correspond à environ 5% du salaire des joueurs du PSG, selon les informations du Parisien.