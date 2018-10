Arbitrage : Le VAR et la féminisation plébiscités

C'est la grande leçon de l'étude Kantar / TNS effectuée dans le cadre des journées nationales de l'arbitrage, qui se tiennent du 16 au 31 octobre : l'usage de l'assistance vidéo est jugée très positivement par le public français. Utilisé pour la première fois en phase finale de Coupe du monde cet été en Russie, le VAR n'est pas loin de faire l'unanimité.

90% des Français estiment que l'assistance vidéo permet d'éviter les erreurs, les contestations et renforce la crédibilité de l'aritrage. Selon la même enquête, 87% des sondés pensent que le VAR simplifie et facilite le rôle de l'arbitre, alors que pour huit Français sur dix, cette tâche est "de plus en plus difficile".

Globalement, le VAR, également utilisé en Ligue 1 cette saison et qui sera adopté dès 2019-2020 en Ligue des champions, est donc perçu comme un apport et non un recul. D'autant que seuls 40% des Français considèrent que cela ralentit de façon trop importante le jeu.

Autre sujet étudié dans cette enquête, la question de la féminisation de l'arbitrage. Là encore, c'est une voie qui a largement l'assentiment du public hexagonal : 91% des Français y sont favorables. 87% jugent par ailleurs que "les femmes ont tout autant leur place que les hommes pour arbitrer des compétitions masculines." Aucune femme n'arbitre aujourd'hui de match de Ligue 1. Stéphanie Frappart est actuellement la seule femme arbitre en Ligue 2, où elle officie depuis 2014.