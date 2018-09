Areola et une éventuelle prolongation au PSG : "Jouer à la maison, c’est encore mieux"

Depuis jeudi et sa performance immaculée contre l’Allemagne (0-0) pour sa première sélection avec l’équipe de France, Alphonse Areola est sous le feu des projecteurs. Et alors qu’il va fêter sa deuxième sélection, ce dimanche soir contre les Pays-Bas, le troisième gardien des Bleus a été interrogé sur son avenir au PSG dans l’émission Téléfoot. Il est dans une situation particulière puisque son contrat se termine en juin 2019. S’il ne prolonge avec le club parisien, il pourra partir gratuitement dans moins d’un an et même s’engager avec l’équipe de son choix dès janvier.

" Si on me permet de jouer, pourquoi pas ? "

Le Paris Saint-Germain n'en est pas encore là et a entamé des discussions pour une prolongation selon les dires du joueur. "Je suis en fin de contrat, il y a des discussions qui ont été abordées... Maintenant, la saison n'est pas finie, il me reste une année et j'espère continuer à être bon, performant, et mériter ce que je dois mériter."

Durant le mercato estival, Gianluigi Buffon a été recruté et la hiérarchie n’est pas clairement définie par Thomas Tuchel puisque le portier italien a joué les trois premiers matches de la saison tandis que l’international français a disputé les deux suivants. Afin de le mettre en condition pour la Ligue des champions, une compétition où Buffon doit purger une suspension de trois rencontres.

Vidéo - Bleus - Deschamps : "Areola a tout l'avenir devant lui" 01:59

Malgré ce temps de jeu incertain, "l’objectif, c’est de jouer, explique Areola. Jouer à la maison, c'est encore mieux. Maintenant, si on me permet de jouer, pourquoi pas ?" Le message à destination de sa direction est passé en tout cas. Une direction qui planche sur les contrats de ses joueurs terminant en 2019 puisque, selon RMC, un accord a été trouvé avec Angel Di Maria pour une prolongation jusqu’en 2021.