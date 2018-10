Mercato : Aaron Ramsey confirme qu'il va quitter Arsenal... en juin

"Est-ce que je vais rester jusqu'à la fin de la saison? Bien sûr, oui. Je suis engagé par Arsenal et je vais faire de mon mieux cette saison pour essayer de réaliser quelque chose de spécial", a expliqué le joueur âgé de 27 ans. "Tout va très bien avec le club. Nous pensions être dans une situation où nous avions conclu un accord, mais ce n'est plus le cas", a-t-il ajouté, à l'issue de la défaite du pays de Galles contre l'Espagne (4-1) jeudi à Cardiff.

Selon la presse et le joueur, le milieu offensif et le club était en négociations en vue d'une prolongation, avant que les "Gunners" ne décident de retirer leur offre. "Est-ce que je suis déçu? C'est une décision qu'ils ont prise. Ce sont des choses qui arrivent dans le football. Il faut s'y faire et continuer à jouer du mieux possible", a-t-il commenté. Ramsey avait rejoint Arsenal en 2008 en provenance de Cardiff.