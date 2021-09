Préparez-vous, le football pourrait bien être révolutionner d'ici trois ans. Et on ne parle pas d'un petit changement, mais bien d'un grand chamboule-tout qui pourrait boulever un calendrier déjà bien rempli aujourd'hui. Interrogé dans les colonnes de L'Equipe ce vendredi, Arsène Wenger, à l'origine de cette réflexion autour d'un nouveau calendrier international, en a révélé les contours. Attention, séisme.

"La grande idée, au départ, est de regrouper les matches de qualifications sur deux fenêtres internationales, en octobre et mars, pour une plus grande visibilité du calendrier, une plus grande simplicité pour les clubs, et moins de problèmes à résoudre pour les sélections, explique l'ancien entraîneur des Gunners. Le principe serait un regroupement des qualifications, tous les ans, et en fin de saison une grande compétition, Coupe du monde ou Championnat continental. Entre les deux fenêtres de qualification, le joueur resterait dans son club toute l'année."

L'idée est vraiment l'amélioration de la qualité du jeu et des compétitions

Wenger assure qu'il n'y aurait pas "plus de matches qu'avant", et que les joueurs seraient "moins souvent sollicités par les équipes nationales". "L'idée est vraiment l'amélioration de la qualité du jeu et des compétitions, il n'y a aucune intention financière derrière, d'autant que la FIFA redistribue l'argent à toutes les fédérations du monde pour développer le football dans les pays. Pour les joueurs, il n'y aura pas plus de matches, et il y aura un repos obligatoire après les phases finales, vingt-cinq jours au minimum, dans mon idée", révèle-t-il.

Cela signifie qu'au lieu de faire dix matches de poule, il y en aurait six, dans des poules de quatre par exemple. Aujourd'hui, pour l'Euro, il y a 24 qualifiés pour 55 pays, soit près de 50 %", estime-t-il. Pour lui, le public souhaite des "compétitions à fort enjeu" et "simples à comprendre". Conclusion : "C'est pour cela qu'il faut le faire, pour le public et pour améliorer le football." Relancé par L'Equipe , l'Alsacien détaille son souhait de concentrer les qualifications. "", estime-t-il. Pour lui, le public souhaite des "" et "". Conclusion : "

